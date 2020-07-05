Количество новых случаев коронавируса в Киевской области снизилось

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 4 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 27 человек до 2 774.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 5 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 774 случаев заболевания на коронавирус. В том числе - у 233 детей и у 496 медицинских работников. За сутки подтверждено 27 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 1 ребенка в возрасте 6 лет и у 26 взрослых", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Бородянке - 16 случаев и в Ирпене - 4 случая.

Также в Обухове, Мироновке, Боярке, Святопетровске, с. Пустовити, с. Вороньков, с Руликов было зафиксировано по 1 случаю коронавируса.

За время пандемии умерло 53 больных, за сутки умерло 2 больных с подтвержденным COVID-19.

Выздоровели 1 510 человек, в том числе 130 детей.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 199 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 40 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 3 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 2 747.

Тем временем, после однодневного роста количество новых случаев COVID-19 в Украине снизилось до 823.