Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області впала майже вдвічі за добу

За минулу добу, 5 липня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію порівняно з попередньою добою, 4 липня, збільшилася на 15 осіб до 2 789, померлих - на 1 людини до 54 в той час, як в Україні кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус зменшилася майже на третину за добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 6 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 789 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі - у 236 дітей та 497 медичних працівників. За добу підтверджено 15 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 3 дітей у віці від 1 до 14 років та у 12 дорослих... Всього за період епідемії в Київській області померло 54 хворих. За добу померла 1 людина", - йдеться в ньому.

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано в Обухові - 4 випадки та в Білій Церкві - 4 випадки.

Також в Баришівці, Глевасі, Бучі, Ірпені, Яготині, Гостомелі, с. Погоди було зафіксовано по 1 випадку захворювання коронавірусом.

Одужали 1 512 осіб, у тому числі 131 дитина.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 227 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 28 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 118-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Тим часом захворюваність коронавірусом в Україні стрімко падає другий день поспіль.