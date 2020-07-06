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06 июля 2020, понедельник, 11:26 523
Общество 2020-07-06T11:30:01+03:00
Українські Новини
Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть за сутки

Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как количество новых случаев инфицирования уменьшается, 5 июля было проведено 6 696 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 32,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 4 013 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10 исследований меньше по сравнению с 4 июля.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки проведено 6 696 исследований методом ПЦР", - сказал он, добавив, что 5 июля проведено 4 013 исследований методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Всего с начала года проведено 722 513 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 270 131 - методом ИФА.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 5 июля поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 95 315 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 6 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 5 июля Киев, Одесская и Львовская области признаны соответствующими критериям, Харьковская и Тернопольская области - не соответствующими.

Также заболеваемость коронавирусом в Украине стремительно падает второй день подряд. 

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