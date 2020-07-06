Ермак оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски

Глава Офиса Президента Андрей Ермак оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски. Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе главы Офиса. "Оплатил (штраф)", - сказали в ведомстве. При этом пресс-служба не уточнила, когда именно Ермак выполнил решение суда, который его оштрафовал. Как сообщали Українськi Новини, также в пятницу стало известно, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски. Он отметил, что тогда никто не предполагал пить кофе за столиком. Ранее суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен. Также полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область. Тем временем Офис Президента заявляет, что количество проверок нарушения карантинных мер ежедневно увеличивается.