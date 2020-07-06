подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июля 2020, понедельник, 11:50 161
Политика 2020-07-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
Ермак оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски

Ермак оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски

Анна Рудык
Андрей Ермак, Офис президента, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Андрей Ермак оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе главы Офиса.

"Оплатил (штраф)", - сказали в ведомстве.

При этом пресс-служба не уточнила, когда именно Ермак выполнил решение суда, который его оштрафовал.

Как сообщали Українськi Новини, также в пятницу стало известно, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски. Он отметил, что тогда никто не предполагал пить кофе за столиком.

Ранее суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен.

Также полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.

Тем временем Офис Президента заявляет, что количество проверок нарушения карантинных мер ежедневно увеличивается.

Больше новостей о: Андрей Ермак Офис президента Штрафы за нарушение карантина Нарушение карантина

В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию ...
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос...
В Офисе президента похвастались,что количество про...
Ляшко оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение к...
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
Задержание украинцев в Греции. Авиакомпании указывают на ответственность туриста 13:19
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут после двухнедельного снижения 13:11
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки 13:05
Эксперты назвали топ-3 полезных продукта для здоровых и крепких зубов 13:00
Авторы законопроекта о медиа утверждают, что он не повлечет бюджетных расходов, хотя это не так 12:59 Документ
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
больше новостей
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok