Ермак оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски

Глава Офиса Президента Андрей Ермак оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе главы Офиса.

"Оплатил (штраф)", - сказали в ведомстве.

При этом пресс-служба не уточнила, когда именно Ермак выполнил решение суда, который его оштрафовал.

Как сообщали Українськi Новини, также в пятницу стало известно, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски. Он отметил, что тогда никто не предполагал пить кофе за столиком.

Ранее суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен.

Также полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.

Тем временем Офис Президента заявляет, что количество проверок нарушения карантинных мер ежедневно увеличивается.