На Зеленского, который пил кофе в Хмельницком, составили админпротокол

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Полиция составила административные протоколы о нарушении правил карантина Президентом Владимиром Зеленским, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Трофимовым и заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко", - говорится в нем.

Отмечается, что вопреки карантинным ограничением по деятельности кафе (за исключением террас), владелец заведения возобновил работу в полном объеме.

Админпротоколы также составлены на председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Административные материалы будут направлены на рассмотрение суда.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ввела штраф от 17 до 34 тыс. гривен за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил.

Зеленский находился в Хмельницкой области с рабочим визитом 3-4 июня.

Замминистра здравоохранения Ляшко не считает нарушением посещение с Зеленским кафе 3 июня и объяснял это инспекцией готовности заведений к ослаблению карантина.