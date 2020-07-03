Ляшко оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски.

Об этом он сообщил в интервью изданию НВ, передают Українськi Новини.

"Мне позавчера (разговор состоялся 27 июня) пришли реквизиты и я оплатил штраф 17 тыс. гривен. Это и о доверии, и об ответственности. И здесь нужно понимать, что какие бы ошибки не делали политики и чиновники, люди должны также самостоятельно следить за своим здоровьем", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что тогда никто не предполагал пить кофе за столиком.

"Я уже понял, что эта история будет раскручена и станет сопровождать меня очень долго. А ведь вопрос был в другом — открывать или не открывать внутренние залы ресторанов. Мы нашли взаимопонимание с рестораторами и решили открыть рестораны там, где это возможно, 5 июня, а 4 июня оказались в кофейне, потому что Президент хотел посмотреть, как все будет работать. Никто не предполагал пить кофе за столиком, все должно было быть с собой, но определенные обстоятельства привели к тому, что произошло так, как произошло", - прокомментировал он.

Как сообщали Українськi Новини, суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен.

Также полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.