подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июля 2020, пятница, 13:10 754
Кабмин 2020-07-03T14:08:49+03:00
Українські Новини
Ляшко оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски

Ляшко оплатил 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Виктор Ляшко, Нарушение карантина, Штраф за нарушение карантина
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко оплатил штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе в Хмельницком без маски.

Об этом он сообщил в интервью изданию НВ, передают Українськi Новини.

"Мне позавчера (разговор состоялся 27 июня) пришли реквизиты и я оплатил штраф 17 тыс. гривен. Это и о доверии, и об ответственности. И здесь нужно понимать, что какие бы ошибки не делали политики и чиновники, люди должны также самостоятельно следить за своим здоровьем", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что тогда никто не предполагал пить кофе за столиком.

"Я уже понял, что эта история будет раскручена и станет сопровождать меня очень долго. А ведь вопрос был в другом — открывать или не открывать внутренние залы ресторанов. Мы нашли взаимопонимание с рестораторами и решили открыть рестораны там, где это возможно, 5 июня, а 4 июня оказались в кофейне, потому что Президент хотел посмотреть, как все будет работать. Никто не предполагал пить кофе за столиком, все должно было быть с собой, но определенные обстоятельства привели к тому, что произошло так, как произошло", - прокомментировал он.

Как сообщали Українськi Новини, суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен.

Также полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Виктор Ляшко Нарушение карантина Штраф за нарушение карантина

Зеленский обсудил с руководством НБУ кандидатуру н...
Шмыгаль послал Ляшко лично контролировать соблюден...
Отдыхающие на незаконной базе отдыха в курортной К...
Зеленский независимо от решения суда готов заплати...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве продолжает расти
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось
Новости
Исключенная из "Слуги народа" депутат Скороход вступила в группу "За будущее" 14:07
Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Стерненко 13:44
Кабмин установил выплаты пострадавшим от наводнения в Карпатах: заплатят от 20 тысяч до 300 13:35
Во время занятий по стрельбе у боевиков взорвался миномет, погибли трое оккупантов 13:35
После незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках стремительно пошел вверх 13:29
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом 17:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
больше новостей
Сегодня Рада может рассмотреть отставку Смолия: депутаты уверяют, что голоса есть
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok