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03 июля 2020, пятница, 15:15 332
Президент 2020-07-03T15:45:23+03:00
Українські Новини
В Офисе президента похвастались,что количество проверок карантина увеличивается каждый день

В Офисе президента похвастались,что количество проверок карантина увеличивается каждый день

Ольга Фандорина
Карантин, Проверка, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина
Карантин. Фото: Pixies
Карантин. Фото: Pixies

Офис Президента заявляет, что количество проверок нарушения карантинных мер ежедневно увеличивается.

Об этом говорится в сообщении по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Более 19 тыс. проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года. Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их провели почти 12 тыс.", - сказано в нем.

По результатам последних проверок было выявлено почти 2,8 тыс. нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

"Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение мер безопасности и тем самым подвергает клиентов опасности заражения", - сказал Зеленский.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Закарпатской и Волынской областях в медицинских учреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.

Как сообщали Українськi Новини, также в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.

2 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 876 до 46 763, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 212 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 1,5%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2,25 раза.

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