ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд

После того, как Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного производства против Сергея Пашинского, ведомство вручило бывшему депутату Верховной Рады обвинительный акт о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, в понедельник дело будет передано в суд.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"В пятницу вручили (обвинительный акт)", – сказал представитель ведомства.

По его словам, Пашинский лично присутствовал.

Он обвиняется в совершении преступления по статье 121 Уголовного кодекса.

В понедельник дело будет передано в суд.

Пашинского подозревают в ранении из огнестрельного оружия Химикуса в Киевской области.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского до 27 марта.

Кроме того, Госбюро расследований планировало заново допросить всех свидетелей по делу против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.