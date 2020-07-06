ДБР вручило обвинувальний акт Пашинському, сьогодні справу передадуть до суду

Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському обвинувальний акт про напад із застосуванням зброї на жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса, в понеділок справу буде передано в суд. Раніше ДБР завершило розслідування кримінального провадження проти Пашинського.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР.

"В п'ятницю вручили (обвинувальний акт)", – сказав представник відомства.

За його словами, Пашинський особисто був присутній.

Він звинувачується в скоєнні злочину за статтею 121 Кримінального кодексу.

У понеділок справу буде передано в суд.

Пашинського підозрюють у поранення з вогнепальної зброї Хімікуса в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області стався словесний конфлікт між ексдепутатом і громадянином Хімікусом.

Під час конфлікту Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив у чоловіка.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського до 27 березня.

Крім того, Держбюро розслідувань планувало заново допитати всіх свідків у справі проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського.