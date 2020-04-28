ГБР завершило расследование дела против Пашинского

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

Стороны могут ознакомиться с материалами дела.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Пашинского до 27 марта.

Также ГБР намеревалось повторно допросить всех свидетелей по делу Пашинского.