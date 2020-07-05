В Минздраве рассказали, может ли коронавирус передаваться через обувь

Коронавирусом, которым болеют 48,5 тыс. человек в Украине, нельзя заразиться через обувь, так как она не контактирует с дыхательными путями.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передается через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении", - сказано в сообщении.

В Минздраве рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно если в семье есть маленькие дети.

Коронавирус и обувь. Инфографика: Минздрав



Как сообщали Українські Новини, американские эксперты считают, что через воду в бассейне, сауне или на водяных горках коронавирус не передается.



Кроме того, высокая температура воздуха понижает агрессивность передачи коронавируса. По словам вирусолога, без лишней необходимости в жаркую погоду на улицу лучше не выходить.



Тем временем ВОЗ констатирует, что коронавирус от бессимптомных носителей передается крайне редко. Чаще всего это происходит в домах престарелых, а также в домашних условиях.