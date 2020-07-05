После однодневного роста количество новых случаев COVID-19 в Украине снизилось до 823

3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 823 до 48 500, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 249 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 9,95%, количество новых летальных случаев повысилост на 46,7%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 5 июля в Украине зарегистрировано 48 500 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 249 летальных, 21 376 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 823 новых случаев, выздоровели 221 человек, умерли - 22.

Таким образом, 4 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 823 против 221.

Количество новых случаев заболевания 4 июля составило 1,7% от общего количества заболевших на 3 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 5 июля составило 25 875 человека, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (6 197), в Киеве (5 543) и Черновицкой области (5 002).

В Ривненской области зафиксировано 4 108 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 321 случаев, в Киевской - 2 774, в Волынской - 2 705, в Ивано-Франковской - 2 655, в Харьковской - 2 348, в Тернопольской - 2 069, в Винницкой - 1 951, в Одесской - 1 865, в Житомирской - 1 461, в Днепропетровской - 1 115 случаев.

839 случаев выявлено в Хмельницкой области,680 случаев - в Донецкой, 661 - в Черкасской, 658 случаев - в Кировоградской, 597 случаев - в Запорожской, 572 случая - в Черниговской, 458 случаев - в Николаевской, 324 случая - в Полтавской, 317 случаев - в Сумской, 196 случаев - в Херсонской и 84 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 914 до 47 677, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 227 по сравнению с предыдущими сутками

2 июля было выявлено 876 случаев заболевания, 1 июля - 889 случаев, 30 июня - 664 случаев.