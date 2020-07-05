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05 липня 2020, неділя, 23:12 7
Суспільство 2020-07-06T10:00:04+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, чи може коронавірус передаватися через взуття

У МОЗ розповіли, чи може коронавірус передаватися через взуття

Валерия Драгомирова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Рекомендації МОЗ
Взуття. Фото: pixabay
Взуття. Фото: pixabay

Коронавірусом, на який хворіють 48,5 тис. осіб в Україні, не можна заразитися через взуття, оскільки воно не контактує з дихальними шляхами. Про це сказано в повідомленні міністерства в Facebook.

"Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних: коронавірус передається через взуття. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження", — сказано в повідомленні.

У МОЗ рекомендують громадянам вдома міняти вуличне взуття на домашнє, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти.

Коронавірус і взуття. Иинфографика: Моз Коронавірус і взуття. Інфографіка: Моз

Як повідомляли Українські Новини, американські експерти вважають, що через воду в басейні, сауні або на водяних гірках коронавірус не передається.

Крім того, висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу.

З слів вірусолога, без зайвої необхідності в спекотну погоду на вулицю краще не виходити. Тим часом ВООЗ констатує, що коронавірус від безсимптомних носіїв передається вкрай рідко.

Найчастіше це відбувається в будинках престарілих, а також в домашніх умовах.

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