Коронавирус от бессимптомных носителей передаётся крайне редко, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что заразиться коронавирусом от бессимптомного носителя возможно лишь в крайне редких случаях. Об этом заявила руководительница подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керкхове, передает CNBC.

Керкхове отмечает, что определенная категория людей, в частности, молодые и здоровые люди во время болезни имеют лишь легкие симптомы заболевания или же не имеют их вовсе. Несмотря на то, что специалисты заявляли, что вирус может передаваться, даже если у носителя нет симптомов, сейчас в ВОЗ утверждают, что это далеко не основной способ распространения инфекции.

"Согласно данным, которые мы имеем, редко можно встретить человека без симптомов, которая передала бы вирус другому человеку. Это происходит очень редко", – сказала представительница ВОЗ.

Она добавила, что в связи с новыми данными, действия правительств должны сосредоточиться на выявлении и изоляции больных Covid-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц.

В то же время эксперт признает, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса при бессимптомном течении заболевания, и чаще всего это происходит в домах престарелых, а также в домашних условиях.

Как сообщали Українські Новини, ранее в МОЗ предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заражения.