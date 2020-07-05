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05 июля 2020, воскресенье, 18:17 41
Общество 2020-07-05T18:45:01+03:00
Українські Новини
Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Минздрав

Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Минздрав

Надежда Комендантова
Минздрав, МОЗ, Виктор Ляшко, коллективный иммунитет

В то время, как в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения, коллективного иммунитета к COVID-19 на данный момент нет ни в Украине, ни в мире, а сформировать его сможет только вакцина.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на телеканале Украина 24, передают Українські Новини.

По словам Ляшко, говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу - это средневековый подход.

"Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", - сказал санитарный врач.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней. 

Также ведомство сомневается, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса. 

Тем временем, 4 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 823 до 48 500, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 249 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 9,95%, количество новых летальных случаев повысилось на 46,7%.

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