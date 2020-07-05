Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Минздрав

В то время, как в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения, коллективного иммунитета к COVID-19 на данный момент нет ни в Украине, ни в мире, а сформировать его сможет только вакцина.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на телеканале Украина 24, передают Українські Новини.

По словам Ляшко, говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу - это средневековый подход.

"Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", - сказал санитарный врач.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней.

Также ведомство сомневается, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.

Тем временем, 4 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 823 до 48 500, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 249 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 9,95%, количество новых летальных случаев повысилось на 46,7%.