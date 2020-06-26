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26 июня 2020, пятница, 23:50 781
Мир 2020-06-27T00:00:11+03:00
Українські Новини
Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней, — ВОЗ

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней, — ВОЗ

Кира Молчанова
ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в мире, Вторая волна коронавируса
Статистика коронавируса. Фото: Pexels
Статистика коронавируса. Фото: Pexels

На фоне увеличения заболеваемости коронавирусом Всемирная организация здравоохранения сделала печальный прогноз: миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии COVID-19.

Об этом в эфире итальянского телевидения заявила Раньери Гуэрра, помощница гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам, передает CNN.

Специалистка рассказала, что сейчас пандемия разворачивается по тому же сценарию, что некогда Испанский грипп.

"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно восстановился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерли 50 миллионов челвоек", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве снова фиксируют рост заболеваний COVID-19. По данным на 25 июня в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 115 человек до 4 724, умерших - на 1 человека до 102.

Однако 36,7% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам.

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