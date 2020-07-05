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05 липня 2020, неділя, 18:17 15
Суспільство 2020-07-05T20:30:02+03:00
Українські Новини
Колективного імунітету до коронавірусу немає, - МОЗ

Колективного імунітету до коронавірусу немає, - МОЗ

Надежда Комендантова
МОЗ, імунітет, Віктор Ляшко, Коронавірус

В той час, як у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення, колективного імунітету до COVID-19 на даний момент немає ні в Україні, ні в світі, а сформувати його зможе тільки вакцина.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на телеканалі Україна 24, передають Українські Новини.

За словами Ляшка, говорити про колективний імунітет без вакцини до коронавірусу - це середньовічний підхід.

"Це середньовічний підхід - коли говорили, що імунітет буде формуватися, коли немає вакцини, і виживає найсильніший, а слабкий вмирає. У XXI столітті такі підходи не можуть бути застосовані", - сказав санітарний лікар.

Нагадаємо, також відомство сумнівається, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.

Тим часом, 4 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 823 до 48 500, кількість померлих від захворювання - на 22 людини до 1 249 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 9,95%, кількість нових летальних випадків зросла на 46,7%.

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Україна
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