В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина: Киев по-прежнему не готов

По состоянию на 4 июля Киев и 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 2 июля Харьковская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (16,15) и Черниговская (14,07) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (23,47%), Закарпатская (17,94%), Ивано-Франковская (12,35%), Львовская (11,05%), Ривненская (18,64%) и Черновицкая (11,21%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (23,37%), Донецкая (11,39%), Закарпатская (18,73%), Ивано-Франковская (12,97%), Львовская (11,63%), Ривненская (17,75%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,16%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 88,62, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,36%.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 914 до 47 677, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 227 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 4,3%, количество новых летальных случаев снизилось на 44,4%.

Также в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.