подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина: Киев по-прежнему не готов
04 июля 2020, суббота, 19:58 11
Общество 2020-07-04T19:59:35+03:00
Українські Новини
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина: Киев по-прежнему не готов

В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина: Киев по-прежнему не готов

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, Смягчение карантина, критерии карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

По состоянию на 4 июля Киев и 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 2 июля Харьковская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (16,15) и Черниговская (14,07) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (23,47%), Закарпатская (17,94%), Ивано-Франковская (12,35%), Львовская (11,05%), Ривненская (18,64%) и Черновицкая (11,21%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (23,37%), Донецкая (11,39%), Закарпатская (18,73%), Ивано-Франковская (12,97%), Львовская (11,63%), Ривненская (17,75%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,16%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 88,62, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,36%.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 914 до 47 677, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 227 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 4,3%, количество новых летальных случаев снизилось на 44,4%.

Также в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.

Больше новостей о: Карантин карантин в Украине Смягчение карантина критерии карантина

Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно
В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы: нельзя купаться и парковать машины
Новости
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина: Киев по-прежнему не готов 19:58
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно 18:20
В ОБСЕ обеспокоены введением штрафов для СМИ по законопроекту "О медиа" 18:09
В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы: нельзя купаться и парковать машины 17:39
больше новостей
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны 05:25
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться 05:15 Инфографика
больше новостей
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходовала $30 млрд, — Резников 21:11
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
Массовая драка со стрельбой в центре столицы. Скриншот видео:
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие 11:08
больше новостей
Зеленский получил 3 кандидатуры на должность главы НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok