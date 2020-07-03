Заболеваемость коронавирусом немного упала, а смертность выросла вдвое

2 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 876 до 46 763, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 212 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 1,5%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2,25 раза.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 3 июля в Украине зарегистрировано 46 763 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 876 новых случаев, выздоровели 505 человек, умерли - 27.

Таким образом, 2 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 876 против 505.

Количество новых случаев заболевания 2 июля составило 1,9% от общего количества заболевших на 1 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 3 июля составило 24 993 человека, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 883), в Киеве (5 347) и Черновицкой области (4 935).

В Ривненской области зафиксировано 3 950 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 126 случаев, в Киевской - 2 702, в Волынской - 2 571, в Ивано-Франковской - 2 544, в Харьковской - 2 255, в Тернопольской - 1 990, в Винницкой - 1 915, в Одесской - 1 792, в Житомирской - 1 435, в Днепропетровской - 1 103 случая.

822 случая выявлено в Хмельницкой области, по 653 случая - в Кировоградской и Черкасской областях, 579 случаев - в Запорожской, 559 случаев - в Донецкой, 554 случая - в Черниговской, 450 случаев - в Николаевской, 322 случая - в Полтавской, 304 случая - в Сумской, 195 случаев - в Херсонской и 84 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 114-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Тем временем Кабмин хочет увеличить штраф за нарушение масочного режима до 5 тыс. гривен.