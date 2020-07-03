Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось

По состоянию на 3 июля Киев и 9 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 2 июля Хмельницкая область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (18,72) и Черниговская (14,41) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (23,47%), Закарпатская (17,94%), Ивано-Франковская (12,35%), Львовская (11,05%), Ривненская (18,64%) и Черновицкая (11,21%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (18,62%), Донецкая (293,44%), Закарпатская (14,74%), Ивано-Франковская (21,35%), Харьковская (16,31%) области, а также Киев (31,65%).

В Киеве заполненность составляет 44,09%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 87,35, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,72%.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 876 до 46 763, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 212 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 1,5%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2,25 раза.

Также в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.

Тем временем сегодня начался 114-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.