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03 июля 2020, пятница, 10:13 572
Общество 2020-07-03T11:30:06+03:00
Українські Новини
В МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения

В МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения

Ольга Фандорина
Карантин, МОЗ, Заболеваемость коронавирусом, усиление карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Министр здравоохранения Максим Степанов отрицает усиление карантина на всей территории Украины при достижении показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией, от которой сегодня резко скакнула смертность, в 60 активных больных на 100 тыс. населения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы использовали этот показатель исключительно для определения проведения внешнего независимого оценивания. Мы его считали по состоянию на 22 июня", - прокомментировал Степанов вопрос об усилении карантина при достижении показателя заболеваемости 60 человек на 100 тыс. населения.

По словам министра, на утро 3 июля показатель заболеваемости в среднем по Украине составляет 59,7 на 100 тыс. населения.

"Относительно ограничительных мер, которые действуют на территории нашей страны. Хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются или смягчаются конкретные ограничительные меры", - сообщил Степанов.

Он отметил, что наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в западных областях страны.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 114-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. 

Тем временем Кабмин хочет увеличить штраф за нарушение масочного режима до 5 тыс. гривен.

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