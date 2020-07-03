В МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения

Министр здравоохранения Максим Степанов отрицает усиление карантина на всей территории Украины при достижении показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией, от которой сегодня резко скакнула смертность, в 60 активных больных на 100 тыс. населения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы использовали этот показатель исключительно для определения проведения внешнего независимого оценивания. Мы его считали по состоянию на 22 июня", - прокомментировал Степанов вопрос об усилении карантина при достижении показателя заболеваемости 60 человек на 100 тыс. населения.

По словам министра, на утро 3 июля показатель заболеваемости в среднем по Украине составляет 59,7 на 100 тыс. населения.

"Относительно ограничительных мер, которые действуют на территории нашей страны. Хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются или смягчаются конкретные ограничительные меры", - сообщил Степанов.

Он отметил, что наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в западных областях страны.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 114-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Тем временем Кабмин хочет увеличить штраф за нарушение масочного режима до 5 тыс. гривен.