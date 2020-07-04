В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину: Київ як і раніше не готовий

За станом на 4 липня Київ і 7 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 2 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавирусной інфекцією (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,55%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (16,15) та Чернігівська (14,07) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (23,47%), Закарпатська (17,94%), Івано-Франківська (12,35%), Львівська (11,05%), Рівненська (18,64%) та Чернівецька (11,21%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (23,37%), Донецька (11,39%), Закарпатська (18,73%), Івано-Франківська (12,97%), Львівська (11,63%), Рівненська (17,75%) області.

У Києві заповненість складає 37,16%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 88,62, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,36%.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 914 до 47 677, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 227 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 4,3%, кількість нових летальних випадків зменшилась на 44,4%.

Також у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.