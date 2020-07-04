После небольшого спада в Украине увеличилось количество новых случаев коронавируса

3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 914 до 47 677, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 227 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 4,3%, количество новых летальных случаев снизилось на 44,4%. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья

"Подтверждено 47 677 случаи COVID-19, из них 21 115 выздоровели, 1 227 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 914 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.07 составляет 25 295 человек", - говорится в нем.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4 247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 408 пациентов.

Заболевания подтверждено в 3 456 детей и 6 937 медиков, из них 4 331 медработник выздоровел.

35 018 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА 262 527 образцов.

Распространение коронавируса по данным на 4 июля. Инфографика: Центр общественного здоровья

Количество зараженных по регионам:

Винницкая обл. - 1936 (1296 выздоровели)

Волынская обл. - 2663 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1110 (959 выздоровели)

Донецкая обл. - 599 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1447 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3214 (999 выздоровели)

Запорожская обл. - 588 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2598 (1129 выздоровели)

г. Киев - 5465 (1769 выздоровели)

Киевская обл. - 2747 (1503 выздоровели)

Кировоградская обл. - 657 (559 выздоровели)

Луганская обл. - 84 (61 выздоровел)

Львовская обл. - 6059 (890 выздоровели)

Николаевская обл. - 455 (293 выздоровели)

Одесская обл. - 1835 (822 выздоровели)

Полтавская обл. - 322 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4041 (2016 выздоровели)

Сумская обл. - 308 (247 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2025 (1230 выздоровели)

Харьковская обл. - 2311 (1188 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (181 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 828 (589 выздоровели)

Черкасская обл. - 657 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4972 (2120 выздоровели)

Черниговская обл. - 560 (145 выздоровели).

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 4 июля, в мире зарегистрировано 11 074 878 случаев заражения коронавирусом, 5 863 847 из них выздоровели, 525 121 - умерли.

Также в Украине начался 115-й день карантина.