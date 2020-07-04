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04 июля 2020, суббота, 15:24 108
Президент 2020-07-04T16:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский получил 3 кандидатуры на должность главы НБУ

Зеленский получил 3 кандидатуры на должность главы НБУ

Ольга Фандорина
НБУ, Владимир Зеленский, отставка Смолия, Глава НБУ
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Пока обязанности главы НБУ будет выполнять Екатерина Рожкова, президент Владимир Зеленский получил от руководителей государственных и коммерческих банков кандидатуры на должность главы Национального банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Я сделал три больших дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру, и их личное впечатление из-за этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", - сказал Зеленский во время своего рабочего визита в Одесскую область.

Президент подчеркнул, что также встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков.

"Все три списка, которые предложили эти три "стола" банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и указал, что имел профессиональные отношения с Смолием.

"У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине. Кроме того, гривна взлетела после заявления об уходе Смолия


Тем временем в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины.

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