Обязанности главы НБУ будет выполнять Екатерина Рожкова

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова будет выполнять обязанности главы НБУ.

Об этом она сообщила в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"До назначения нового главы я буду выполнять обязанности главы НБУ", - сказала Рожкова.

Вместе с тем, она призвала Президента и политиков к эффективному сотрудничеству.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы НБУ.

Смолий был назначен на данную должность 15 марта 2018 года.

1 июля Смолий написал и подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, объяснив это систематическим политическим давлением.

2 июля Зеленский предложил Верховной Раде уволить Смолия.

2 июля Минфин отменил уже полностью подготовленное размещение нового выпуск еврооблигаций на 1,75 млрд долларов сроком на 12 лет по ставке 7,3%.

750 млн долларов из этого размещения должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-2022 годах.

Бывший Президент Петр Порошенко считает, что увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка инициировано бизнесменом Игорем Коломойским.