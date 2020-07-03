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  • На фабрике фейерверков в Турции произошел взрыв: количество раненых приблизилось к 100, 4 человека погибли
03 июля 2020, пятница, 21:59 297
Происшествия 2020-07-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
На фабрике фейерверков в Турции произошел взрыв: количество раненых приблизилось к 100, 4 человека погибли

На фабрике фейерверков в Турции произошел взрыв: количество раненых приблизилось к 100, 4 человека погибли

Елизавета Кесельман
Взрыв, Турция, Фабрика, Взрыв на фабрике

3 июля, в пятницу, в северо-западной турецкой провинции Сакария, в 11:00 произошел взрыв на фабрике фейерверков, который было слышно в других провинциях, в результате чего, по меньшей мере 4 человека погибли, а количество раненых приблизилось к 100. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet Daily News. 

На складе фабрики было 110 тонн фейерверков. Пожарные не могли сразу начать тушить пожар, потому что продолжали взрываться новые и новые комплекты.

Как заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, на данный момент известно, что 4 человека погибли и 97 получили травмы различной тяжести. Сначала сообщалось об около 40 пострадавших.

Один из сотрудников, 31-летний мужчина в тяжелом состоянии. 16 человек получили легкие травмы и смогли выйти из больницы сразу после оказания помощи.

По поручению президента, на место событий прибыли министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда и социальных услуг Зюмрют Зехра Сельчук.

Главная прокуратура провинции начала расследование по факту взрыва.

Власти призвали жителей города неподалеку оставаться дома и закрывать окна и двери, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров, поскольку химические пары от взрыва могут негативно повлиять на здоровье человека.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве, по адресу ул. Соломии Крушельницькоии в Дарницком районе, произошел масштабный взрыв.

В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей, 16 квартир разрушены и 40 повреждены вследствие взрыва, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат

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