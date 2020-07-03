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03 липня 2020, пʼятниця, 21:59 7
Події 2020-07-03T22:45:01+03:00
Українські Новини
На фабриці феєрверків в Туреччині стався вибух: кількість постраждалих наблизилася до 100, 4 людини загинули

На фабриці феєрверків в Туреччині стався вибух: кількість постраждалих наблизилася до 100, 4 людини загинули

Елизавета Кесельман
вибух, Туреччина, Феєрверки

3 липня, у п'ятницю, в північно-західній турецькій провінції Сакарія, о 11:00 стався вибух на фабриці феєрверків, який було чути в інших провінціях, в результаті чого щонайменше 4 людини загинули, а кількість постраждалих наблизилася до 100. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке видання Hurriyet Daily News.

На складі фабрики було 110 тонн феєрверків. Пожежники не могли відразу почати гасити пожежу, тому що продовжували вибухати нові і нові комплекти.

Як заявив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа, наразі відомо, що 4 людини загинуло та 97 отримали травми різної тяжкості. Спочатку повідомлялося про 40 постраждалих.

Один із співробітників, 31-річний чоловік у важкому стані. 16 осіб отримали легкі травми і змогли вийти з лікарні відразу після надання допомоги.

За дорученням президента, на місце подій прибули міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа і міністр праці і соціальних послуг Зюмрют Зехра Сельчук.

Головна прокуратура провінції почала розслідування за фактом вибуху.

Влада закликала жителів міста неподалік залишатися вдома і закривати вікна та двері, щоб запобігти вдихання токсичних парів, оскільки хімічні пари від вибуху можуть негативно вплинути на здоров'я людини.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Київі, за адресою вул. Соломії Крушельницької в Дарницькому районі, стався масштабний вибух.

В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів, 16 квартир зруйновано і 40 пошкоджені внаслідок вибуху мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат.

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Скріншот: youtube/TRT World Now
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