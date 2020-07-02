Турция огорчилась, что не попала в "зеленый" список стран и призвала ЕС "исправить недоразумение"

Турция стала одной из первых стран, которая открыла внешние туристические границы без карантина и самоизоляции. Несмотря на это, Евросоюз не включил Турцию в "зеленый" списк стран, для которых с 1 июля разрешен въезд на территорию Шенгена. В ответ на это, Турция ЕС призвала пересмотреть свое решение и открыть для нее границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Турции.

"Мы разочарованы, что Турция не была включена в список третьих стран, для которых рекомендуется отменить ограничения на несущественные поездки в ЕС с 1 июля 2020 года... Мы ожидаем исправления этой ошибки об ограничении проезда для наших граждан как можно скорее", - говорится в заявлении.

Как заявили в министерстве, Турция приняла для борьбы с пандемией коронавируса все необходимые меры, и результат в этом плане очевиден.

"Это решение должно быть принято на основе объективных критериев и должно учитывать достижения Турции, которые были признаны образцовыми Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля Турция открыла границы и возобновила пассажирские перевозки с Украиной.