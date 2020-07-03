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03 липня 2020, пʼятниця, 22:03 7
Зовнішня політика 2020-07-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
Українці зможуть отримати короткострокові туристичні дозволи на проживання в Туреччині

Українці зможуть отримати короткострокові туристичні дозволи на проживання в Туреччині

Валерия Драгомирова
Туреччина, Відпустка, Літня відпустка, Відпустка 2020
Туреччина. Фото: pixabay
Туреччина. Фото: pixabay

Туреччина дозволила українцям отримувати короткострокові туристичні посвідки на проживання після того, як відкрила кордони і відновила пасажирські перевезення з Україною.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ.

Це питання було обговорене під час зустрічі голів МЗС України і Туреччини Кулеби Дмитра і Мевлюта Чавушоглу в Анкарі.

"Турецька сторона також поінформувала про включення України до списку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних посвідок на проживання, а також про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування в Туреччині. Міністри домовилися активізувати роботу щодо укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на тури в Туреччину несуттєво знизилися через низьку заповнюваність готелів.

Для подорожі в Туреччину необхідно оформити спецстраховку.

Крім того, Туреччина заборонила брати з собою ручну поклажу більш ніж 5 кг.

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