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01 июля 2020, среда, 07:30 183
Внешняя политика 2020-07-01T07:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Турция открывает границы и возобновляет пассажирские перевозки с Украиной

Сегодня Турция открывает границы и возобновляет пассажирские перевозки с Украиной

Елизавета Кесельман
Украина, Турция, Украина-Турция, открытие границ, Открытие границ с Украиной
Украина-Турция. Фото: nahnews.org
Украина-Турция. Фото: nahnews.org

Турция, которая стала самым популярным местом для отдыха среди украинцев, откроет границы и возобновит пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел по итогам телефонного разговора министра Дмитрия Кулебы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передают Українськi Новини.

"Украина и Турция согласовали восстановления туристических путешествий... Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года", – сказано в нем.

При этом министр заверил, что Турция создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев летом.

Главы МИД также договорились, что после улучшения эпидемиологической ситуации следующее заседание совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится Анталье.

Предыдущее заседание на уровне министров состоялось в феврале 2019 в Одессе, а на уровне Президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - в феврале нынешнего года в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне.

Кроме того, Турция запретила брать с собой ручную кладь более 5 кг. 

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