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26 июня 2020, пятница, 12:47 2279
Транспорт 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ

Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ

Елизавета Кесельман
Турция, Перелеты, МАУ, Ручная кладь, Авиаперевозки, Авиаперелеты
Ручная кладь. Фото: pixabay
Ручная кладь. Фото: pixabay

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая намерена возобновить рейсы в 9 городов в июле, заявила, что требования государственных органов Турции по предотвращению распространения коронавируса предусматривают ограничение ручной клади до 5 кг. Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"В соответствии с требованиями государственных органов Турецкой Республики, направленных на предотвращение распространения COVID-19, для ускорения посадки/высадки пассажиров и предотвращения их скопления, на рейсах МАУ, которые выполняются в/из Турции к перевозке в качестве ручной клади в салоне самолета разрешена только небольшая женская/мужская сумка, ноутбук/планшет, сумка с вещами для младенца", - сказано в нем.

При этом кладь не должна превышать вес 5 кг и размеры 40х30х10 см.

Если ручная кладь не превышает бесплатную норму перевозки, установленную авиакомпанией МАУ, но не соответствует требованиям, установленным государственными органами Турции, ручную кладь необходимо будет бесплатно сдать в грузовой отсек самолета.

В то же время к перевозке в грузовом отсеке запрещены документы, лекарства, ценные вещи, мобильные телефоны и ноутбуки, батарейки, электронные сигареты, спички и зажигалки, и другое.

Как сообщали Українськi Новини, с июля Turkish Airlines намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу. 

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