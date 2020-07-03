Завтра в Черногорию вылетит первый чартер с украинскими туристами

После того, как украинцам разрешили въезд в Черногорию, стало известно, что первый чартер с украинскими туристами отправится туда 4 июля.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в своем Twitter, передают Українські Новини.

"Принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Черногории в Украине госпожи Драгицы Панорац. Очертили пути активизации сотрудничества в политической, экономической и туристической сферах. Кстати, 4 июля в Черногорию улетит первый чартер с украинскими туристами", - написал дипломат.



Как сообщали Українські Новини, Черногория изменила правила допуска украинцев на свою территорию. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь разрешили въезд и с результатами ИФА-теста на антитела (ELISA). Экспресс-тест не подходит.



Тест должен быть распечатан. Перевод на английский или черногорске является желательным, но не является обязательным.



Кроме того, какие страны уже открыли свои границы для украинцев.



Европейский союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.