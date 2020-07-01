Черногория изменила правила допуска украинцев на свою территорию

С 30 июня Черногория изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию, разрешив въезд не только с отрицательным ПЦР тестом, но и с тестом на антитела. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Черногории от 30 июня.

Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь разрешили въезд и с результатами ИФА-теста на антитела (ELISA). Экспресс-тест не подходит.

"Украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. Требования к этому тесту: это должно быть ПЦР тест (PCR) или ИФА тест на антитела (ELISA), экспресс тест не подходит", – написали в посольстве.

Также тест должен быть сделан не позднее 72 часа до момента пересечения черногорского границы (72 часа с момента забора образцов, а не получения результатов).

Тест должен быть распечатан. Перевод на английский или черногорске является желательным, но не является обязательным.

Тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025. Тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране.

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