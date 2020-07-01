Отпуск 2020. Какие страны уже открыли свои границы для украинцев

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что уже 5 стран открыли свои границы для украинских туристов, но из-за неблагоприятной эпидситуации остальные этого не делают.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

Сообщается, что свои границы уже открыли:

Турция;

Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневного самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);

Албания;

Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Другие европейские страны в связи с нестабильной эпидситуацией в Украине свои границы для украинских туристов не открыли.

Въезд в страны ЕС разрешен:

иностранцам;

дипломатам;

гражданам Украины, которые имеют действующие рабочие или учебные контракты или документы, которые разрешают проживание в странах ЕС;

морякам, которые должны попасть на корабль;

гражданам, которые транзитом следуют через страны ЕС.

"Каждые две недели ЕС будет пересматривать список стран, из которых возможно выезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или опять их вводить для конкретных стран. Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией", - сообщил Криклий.

Как сообщали Українські Новини, Турция предлагает купить туристам страховые пакеты, покрывающие расходы на лечение коронавируса, перед паспортным контролем в своих аэропортах.

При этом Европейский союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.

Министерство здравоохранения обнародовало список стран "красной зоны", прибывающие из которых должны обязательно проходить самоизоляцию, и список стран "зеленой зоны".

К странам "зеленой зоны" отнесены Польша, Израиль, Иран, Египет, Турция, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Индия, Венгрия, Дания, Германия.