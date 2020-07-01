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01 июля 2020, среда, 12:10 180
Общество 2020-07-01T12:10:18+03:00
Українські Новини
Отпуск 2020. Какие страны уже открыли свои границы для украинцев

Отпуск 2020. Какие страны уже открыли свои границы для украинцев

Кира Молчанова
Отпуск, Туристы, Авиасообщение, Владислав Криклий, ослабление карантина, Отпуск-2020
Туристы. Фото: pixabay.com
Туристы. Фото: pixabay.com

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что уже 5 стран открыли свои границы для украинских туристов, но из-за неблагоприятной эпидситуации остальные этого не делают.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

Сообщается, что свои границы уже открыли:

  • Турция;
  • Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневного самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);
  • Албания;
  • Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);
  • Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Другие европейские страны в связи с нестабильной эпидситуацией в Украине свои границы для украинских туристов не открыли.

Въезд в страны ЕС разрешен:

  • иностранцам;
  • дипломатам;
  • гражданам Украины, которые имеют действующие рабочие или учебные контракты или документы, которые разрешают проживание в странах ЕС;
  • морякам, которые должны попасть на корабль;
  • гражданам, которые транзитом следуют через страны ЕС.

"Каждые две недели ЕС будет пересматривать список стран, из которых возможно выезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или опять их вводить для конкретных стран. Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией", - сообщил Криклий.

Как сообщали Українські Новини, Турция предлагает купить туристам страховые пакеты, покрывающие расходы на лечение коронавируса, перед паспортным контролем в своих аэропортах.

При этом Европейский союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.

Министерство здравоохранения обнародовало список стран "красной зоны", прибывающие из которых должны обязательно проходить самоизоляцию, и список стран "зеленой зоны".

К странам "зеленой зоны" отнесены Польша, Израиль, Иран, Египет, Турция, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Индия, Венгрия, Дания, Германия.

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