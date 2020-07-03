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03 июля 2020, пятница, 19:49 153
Силовые структуры 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
В пятницу боевики выпустил в сторону позиций сил ООС более 220 мин и снарядов

В пятницу боевики выпустил в сторону позиций сил ООС более 220 мин и снарядов

Елена Новикова
Обстрелы, ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков, Ситуация на Донбассе
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 3 июля, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120- и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, Южного, Железного, Шумов, Орехово и хутора Вольного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись недалеко от Водяного, а также Авдеевки, Каменки, Старогнатовки и Зайцево.

Кроме того, в населенном пункте Зайцево в результате обстрела из минометов умерла местная жительница Елена Михова, 1940 года рождения.

Потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В общем, с начала суток, противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 3 июля. боевики в Авдеевке Донецкой области обстреляли частный сектор.

Также 1 июля, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), вследствие чего 1 украинский военнослужащий травмирован. 

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