Боевики обстреляли частный сектор в Авдеевке Донецкой области

После того, как женщина погибла в результате обстрелов в Зайцево Донецкой области, боевики в Авдеевке Донецкой области обстреляли частный сектор в пятницу, 3 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Сегодня, 3 июля, российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка", - сказано в нем.

Отмечается, что здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом.

В результате действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население", - говорится в сообщении.

Обстреляли частный ектор в Авдеевке. Фото: Минобороны

Частный сектор обстреляли боевики в Авдеевке. Фото: Минобороны

Как сообщали Українськi Новини, во время занятий по стрельбе у боевиков взорвался миномет, погибли трое оккупантов.

Ранее боевики обстреляли позиции сил ООС и ранили военного.