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03 июля 2020, пятница, 16:12 228
Силовые структуры 2020-07-03T16:30:02+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли частный сектор в Авдеевке Донецкой области

Боевики обстреляли частный сектор в Авдеевке Донецкой области

Елена Новикова
Боевики, Донецкая область, Минобороны, Авдеевка, Обстрелы, Обстрелы боевиков
Боевики обстреляли частный сектор в Авдеевке. Фото: Минобороны
Боевики обстреляли частный сектор в Авдеевке. Фото: Минобороны

После того, как женщина погибла в результате обстрелов в Зайцево Донецкой области, боевики в Авдеевке Донецкой области обстреляли частный сектор в пятницу, 3 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Сегодня, 3 июля, российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка", - сказано в нем.

Отмечается, что здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом.

В результате действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население", - говорится в сообщении.

Обстреляли жилой дом в Авдеевке боевики. Фото: МинобороныОбстреляли частный ектор в Авдеевке. Фото: Минобороны

Жилые дома обстреляли боевики в Авдеевке. Фото: МинобороныЧастный сектор обстреляли боевики в Авдеевке. Фото: Минобороны

Как сообщали Українськi Новини, во время занятий по стрельбе у боевиков взорвался миномет, погибли трое оккупантов.

Ранее боевики обстреляли позиции сил ООС и ранили военного.

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