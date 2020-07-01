Боевики устроили провокации на Донбассе. Воин ВСУ получил боевую травму

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 украинский военнослужащий травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись неподалеку населенных пунктов Орехово и Травневое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции возле Песков и Авдеевки.

С начала текущих суток в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 1 военнослужащий Вооруженных сил получил боевое травмирование.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 2 военных были ранены.

29 июня на Донбассе оккупанты 12 раз устраивали провокации с запрещенным оружием, ранены два бойца ВСУ.