На Донбассе боевики обстреляли позиции сил ООС и ранили военного

1 украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов боевиками позиций подразделений операции Объединенных сил в четверг, в то время, как за прошедшие сутки на Донбассе боевики понесли серьезные потери, лишившись почти десятка "бойцов".

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 2 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил", - сказано в нем.

Согласно сообщению, 1 украинский военный был ранен вблизи Невельского.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием боевиков адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня на Донбассе боевики 12 раз устраивали провокации, ранены два украинских военных.

Также 28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.

Кроме того, 27 июня на Донбассе подорвался украинский сапер. Инцидент произошел вблизи Марьинки. Военнослужащий получил огнестрельное осколочное проникающее ранение во время выполнения задания по разминированию участка местности.