подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июля 2020, пятница, 09:44 149
Происшествия 2020-07-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе погибла женщина вследствие обстрелов боевиков

На Донбассе погибла женщина вследствие обстрелов боевиков

Ирина Николенко
Донецкая область, Донбасс, Зайцево, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Гражданская женщина погибла вследствие обстрелов в Зайцево Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование "минских договоренностей".

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 2 июля, 1 военный ранен вблизи Невельского.

В среду, 1 июля, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), вследствие чего 1 украинский военнослужащий травмирован. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

30 июня оккупанты 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Больше новостей о: Донецкая область Донбасс Зайцево обстрелы на Донбассе обстрелы в зоне ООС Обстрелы боевиков

В Славянском психоневрологическом интернате — вспы...
На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходов...
Боевики снова обстреляли Зайцево из гранатомета: с...
На Донбассе боевики обстреляли позиции сил ООС и р...
Сегодня Рада может рассмотреть отставку Смолия: депутаты уверяют, что голоса есть
Заболеваемость коронавирусом немного упала, а смертность выросла вдвое
Новости
Минобороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину под видом учений "Кавказ-2020" 11:30
Советник по внешней политике Байдена назвал "пленки Деркача" дезинформацией 11:29
РГК построила метрологический центр в Харькове 11:28
Отдыхающие на незаконной базе отдыха в курортной Кирилловке отравились окрошкой 11:24
400 грн на 1 километр газопроводов предусмотрено на работы по безопасности сетей в тарифе для "Криворожгаза" 11:20 Пресс-релиз
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
больше новостей
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом 17:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
больше новостей
В Волынской области ужесточают карантин и запрещают пассажирские перевозки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok