На Донбассе погибла женщина вследствие обстрелов боевиков

Гражданская женщина погибла вследствие обстрелов в Зайцево Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование "минских договоренностей".

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 2 июля, 1 военный ранен вблизи Невельского.

В среду, 1 июля, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), вследствие чего 1 украинский военнослужащий травмирован. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

30 июня оккупанты 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения.