подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июля 2020, пятница, 19:04 19
Бизнес 2020-07-03T19:05:09+03:00
Українські Новини
Рестораторы не могут планировать свой бизнес из-за меняющихся ограничений, — Насонова

Рестораторы не могут планировать свой бизнес из-за меняющихся ограничений, — Насонова

Елена Новикова
рестораны, Ольга Насонова, Ресторанный консалтинг, Работа ресторанов, Ресторатор
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова заявляет, что рестораторы не могут планировать свой бизнес в условиях меняющихся ограничений, а также считает, что запрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Не может никак планировать, потому что не может даже разобраться с персоналом. Сейчас надо увольнять людей или уменьшать смены, зарплату", - прокомментировала эксперт вопрос о возможности планирования деятельности ресторанов в условиях усиления ограничений.

Она отметила, что у многих работников в этой сфере почасовая оплата труда, при этом смена может продолжаться до 23:00, до 24:00.

"Сейчас у ресторанного бизнеса возникло чувство страха: что теперь делать? как?" - сказала Насонова.

По ее словам, рестораторы опасаются проверок.

Кроме того, непонятно, почему ограничения действуют именно с 22:00 и как это может повлиять на возможность заражения.

"Есть умные вещи, маски, перчатки. Это уже исполняется. А что такое будет после 10 (вечера)? Почему? Чем обосновано это решение?" - подчеркнула эксперт.

Насонова отметила, что из-за ограничений в работе ресторанов в Киеве на выходные поток клиентов устремляется в те города, где работа ресторанов и развлекательных заведений не ограничивается.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

Кабинет Министров разрешил ресторанам принимать посетителей в помещениях с 5 июня при условии соответствия критериям адаптивного карантина и соблюдения установленных ограничений.

Кроме того, в Киеве запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00.

Больше новостей о: рестораны Ольга Насонова Ресторанный консалтинг Работа ресторанов Ресторатор

Запрет работы после 22:00 — это преждевременная см...
После карантина могут не открыться 5-10% ресторано...
В Украине открываются рестораны: новые правила раб...
"Меню только на украинском" хочет лишь четверть ук...
Рада уволила Смолия с поста главы НБУ
Рада уволила председателя АМКУ Терентьева
Новости
С 6 июля Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 19:07
Рестораторы не могут планировать свой бизнес из-за меняющихся ограничений, — Насонова 19:04
Рада разрешила преподавателям медвузов помогать в больницах, даже если они там не работают 19:01
В Киеве заминировали Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы 18:44
Праворадикалы бросили гранату в полтавский офис ОПЗЖ, – Кива 18:39
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходовала $30 млрд, — Резников 21:11
Полтора миллиона за жизнь: в Украине начались выплаты семьям погибших от коронавируса врачей 22:54
больше новостей
Выпускникам школ с оккупированных Донбасса и Крыма разрешили поступать во все украинские вузы без ВНО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok