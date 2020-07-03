Рестораторы не могут планировать свой бизнес из-за меняющихся ограничений, — Насонова

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова заявляет, что рестораторы не могут планировать свой бизнес в условиях меняющихся ограничений, а также считает, что запрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Не может никак планировать, потому что не может даже разобраться с персоналом. Сейчас надо увольнять людей или уменьшать смены, зарплату", - прокомментировала эксперт вопрос о возможности планирования деятельности ресторанов в условиях усиления ограничений.

Она отметила, что у многих работников в этой сфере почасовая оплата труда, при этом смена может продолжаться до 23:00, до 24:00.

"Сейчас у ресторанного бизнеса возникло чувство страха: что теперь делать? как?" - сказала Насонова.

По ее словам, рестораторы опасаются проверок.

Кроме того, непонятно, почему ограничения действуют именно с 22:00 и как это может повлиять на возможность заражения.

"Есть умные вещи, маски, перчатки. Это уже исполняется. А что такое будет после 10 (вечера)? Почему? Чем обосновано это решение?" - подчеркнула эксперт.

Насонова отметила, что из-за ограничений в работе ресторанов в Киеве на выходные поток клиентов устремляется в те города, где работа ресторанов и развлекательных заведений не ограничивается.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

Кабинет Министров разрешил ресторанам принимать посетителей в помещениях с 5 июня при условии соответствия критериям адаптивного карантина и соблюдения установленных ограничений.

Кроме того, в Киеве запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00.