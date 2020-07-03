Запрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров, — ресторатор

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова констатирует, что запрет работы заведений общественного питания после 22:00 негативно влияет на бары.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Если нужно закрываться в 10 вечера, это, в принципе, всю работу бара прекращает. Они не работают утром, они не работают днем. Основной поток посетителей идет в основном после 9 вечера. Для этого направления ресторанного бизнеса это почти преждевременная смерть", - сказала Насонова.

По ее словам, некоторые бары рассматривают возможность закрытия на некоторое время.

При этом ресторанный бизнес надеется, что решение об ограничении работы заведений общественного питания в Киеве будет отменено в течение недели.

"Если не отменят, то бары, кальянные и даже много ресторанов просто будут думать, как это нарушить", - прогнозирует Насонова.

Кроме того, от ограничения работы утром (не ранее 10 часов) убытки несут кофейни.

"В кофейнях поток идет с 8 часов, когда люди идут на работу", - отметила эксперт.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

Кабинет Министров разрешил ресторанам принимать посетителей в помещениях с 5 июня при условии соответствия критериям адаптивного карантина и соблюдения установленных ограничений.