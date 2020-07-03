подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июля 2020, пятница, 15:40 11
Бизнес 2020-07-03T15:47:10+03:00
Українські Новини
Запрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров, — ресторатор

Запрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров, — ресторатор

Елена Новикова
Ресторан, Карантин, Бар, карантин в Украине, Ольга Насонова, Ресторанный консалтинг
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова констатирует, что запрет работы заведений общественного питания после 22:00 негативно влияет на бары.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Если нужно закрываться в 10 вечера, это, в принципе, всю работу бара прекращает. Они не работают утром, они не работают днем. Основной поток посетителей идет в основном после 9 вечера. Для этого направления ресторанного бизнеса это почти преждевременная смерть", - сказала Насонова.

По ее словам, некоторые бары рассматривают возможность закрытия на некоторое время.

При этом ресторанный бизнес надеется, что решение об ограничении работы заведений общественного питания в Киеве будет отменено в течение недели.

"Если не отменят, то бары, кальянные и даже много ресторанов просто будут думать, как это нарушить", - прогнозирует Насонова.

Кроме того, от ограничения работы утром (не ранее 10 часов) убытки несут кофейни.

"В кофейнях поток идет с 8 часов, когда люди идут на работу", - отметила эксперт.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

Кабинет Министров разрешил ресторанам принимать посетителей в помещениях с 5 июня при условии соответствия критериям адаптивного карантина и соблюдения установленных ограничений.

Больше новостей о: Ресторан Карантин Бар карантин в Украине Ольга Насонова Ресторанный консалтинг

Каждый четвертый общепит нарушает противоэпидемиче...
В Офисе президента похвастались,что количество про...
Посещаемость баров упала в 5 раз после послабления...
Количество областей, не готовых к смягчению карант...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве продолжает расти
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось
Новости
Запрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров, — ресторатор 15:40
Прокуратура согласовала подозрение "Сатане", который 22 июня избил руководителя ячейки "Партии Шария" в Житомире Никулина 15:32
В Израиле возвращают усиленный карантин. За сутки в стране выявили 1000 новых случаев коронавируса 15:30
Выпускникам школ с оккупированных Донбасса и Крыма разрешили поступать во все украинские вузы без ВНО 15:23
Глава АМКУ Терентьев передумал отзывать заявление об увольнении 15:22 Дополнено
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом 17:44
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
больше новостей
Кабмин установил выплаты пострадавшим от наводнения в Карпатах: заплатят от 20 тысяч до 300
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok