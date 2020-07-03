Ресторатори не можуть планувати свій бізнес через зміну обмежень, — Насонова

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова заявляє, що ресторатори не можуть планувати свій бізнес в умовах обмежень, а також вважає, що заборона роботи після 22:00 — це передчасна смерть для барів.

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"Не може ніяк планувати, тому що не може навіть розібратися з персоналом. Зараз треба звільняти людей або зменшувати зміни, зарплату", — прокоментувала експерт питання про можливості планування діяльності ресторанів в умовах посилення обмежень.

Вона зазначила, що у багатьох працівників у цій сфері погодинна оплата праці, при цьому зміна може тривати до 23:00 до 24:00.

"Зараз у ресторанного бізнесу виникло почуття страху: що тепер робити? як?" — сказала Насонова.

З її слів, ресторатори побоюються перевірок.

Крім того, незрозуміло, чому обмеження діють саме з 22:00 і як це може вплинути на можливість зараження.

"Є розумні речі, маски, рукавички. Це вже виконується. А що таке буде після 10 (вечора)? Чому? Чим обґрунтоване це рішення?" — підкреслила експерт.

Насонова зазначила, що через обмеження в роботі ресторанів у Києві на вихідні потік клієнтів спрямовується в ті міста, де робота ресторанів і розважальних закладів не обмежується.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях з 5 червня за умови відповідності критеріям адаптивного карантину та дотримання встановлених обмежень.

Крім того, в Києві заборонена робота кафе і розважальних закладів після 22:00.