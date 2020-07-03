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03 июля 2020, пятница, 18:38 234
Европа 2020-07-03T19:00:02+03:00
Українські Новини
Швеция продлила запрет на въезд для украинцев до конца лета

Швеция продлила запрет на въезд для украинцев до конца лета

Елизавета Кесельман
Швеция, Запрет въезда, Коронавирус в Швеции, Открытие границ с Украиной
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay

Швеция, где решили расследовать действия властей в борьбе с коронавирусом, заявила о том, что продлевает запрет на въезд для граждан из стран, которые не входят в состав Европейского Союза до 31 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Швеции в Украине.

Как отмечается, решение было принято в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

При этом, для отдельных категорий граждан были приняты определенные смягчения.

"Начиная с 4 июля, будут сняты некоторые ограничения, касающиеся запрета на въезд. Это означает, что требование вернуться домой отменено. Это требование также отменено и для членов семей. Таким образом, въезд разрешен гражданам ЕС и лицам с видами на жительство в Швеции, независимо от цели визита ", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Швеция стала одной из "бунтующих" стран, которая решила не вводить режим самоизоляции, после чего главный эпидемиолог страны признал это ошибкой властей. 

Кроме того, Швеция сняла ограничения на передвижение по стране с 13 июня. 

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