Швеция снимет ограничения на передвижение по стране с 13 июня

В Швеции, где пожалели о том, что не ввели жесткий карантин, заявили о том, что уже с 13 июня позволят людям свободно передвигаться внутри страны. Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, на сегодняшний день действуют рекомендации правительства на поездки длительностью не более 1-2 часов в машине.

Согласно новым правилам, люди без симптомов коронавируса смогут свободно путешествовать по стране по любой причине, включая туризм, с соблюдением правил гигиены и социального дистанцирования.

"Ситуация все еще серьезная. Это не значит, что опасность миновала, это не значит, что жизнь возвращается к нормальному ритму. Каждое путешествие этим летом должно осуществляться с осторожностью", – заявил премьер-министр Стефан Лёвен.

Нынешнее решение не влияет на запрет на въезд в ЕС через Швецию, которая действует до 15 июня и может быть продолжена, а также рекомендации шведского МИД против несущественных международных поездок.

Как сообщали Українські Новини, Швеция стала одной из немногих стран, "бунтующих" против введения жесткого карантина и обязательной самоизоляции.

Также шведское правительство заявило, что с 8 июня открывает границы для работников сельского хозяйства, поскольку они выполняют "критически важные" функции.