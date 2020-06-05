подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 июня 2020, пятница, 15:45 24
Европа 2020-06-05T16:30:02+03:00
Українські Новини
Швеция снимет ограничения на передвижение по стране с 13 июня

Швеция снимет ограничения на передвижение по стране с 13 июня

Елизавета Кесельман
Швеция, Карантин, Коронавирус в Швеции, Карантинные ограничения
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay

В Швеции, где пожалели о том, что не ввели жесткий карантин, заявили о том, что уже с 13 июня позволят людям свободно передвигаться внутри страны. Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, на сегодняшний день действуют рекомендации правительства на поездки длительностью не более 1-2 часов в машине.

Согласно новым правилам, люди без симптомов коронавируса смогут свободно путешествовать по стране по любой причине, включая туризм, с соблюдением правил гигиены и социального дистанцирования.

"Ситуация все еще серьезная. Это не значит, что опасность миновала, это не значит, что жизнь возвращается к нормальному ритму. Каждое путешествие этим летом должно осуществляться с осторожностью", заявил премьер-министр Стефан Лёвен.

Нынешнее решение не влияет на запрет на въезд в ЕС через Швецию, которая действует до 15 июня и может быть продолжена, а также рекомендации шведского МИД против несущественных международных поездок.

Как сообщали Українські Новини, Швеция стала одной из немногих стран, "бунтующих" против введения жесткого карантина и обязательной самоизоляции. 

Также шведское правительство заявило, что с 8 июня открывает границы для работников сельского хозяйства, поскольку они выполняют "критически важные" функции. 

Больше новостей о: Швеция Карантин Коронавирус в Швеции Карантинные ограничения

Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов, — Кличко
График смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии
Новости
Украинцы смогут полететь в Грецию с июля при одном условии 16:41
МВД аннулировало лицензии охранным фирмам, которые участвовали в перестрелке в Броварах 16:38
Скандал Трампа и Twitter: соцсеть заблокировала видеоролик президента США в память об убитом Джордже Флойде 16:21
Внешнее управление несет угрозу Украине как независимому государству, – Бойко 16:20
Под инициативой "Голоса" об увольнении Авакова подписались 35 депутатов от "Слуги народа" 16:18 Дополнено
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении 11:56
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
Член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас получил 6,3 млн гривен гонорара от своей же компании в 2019 19:26
Святослав Литинский. Фото: Фейсбук/Святослав Литинский
Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным 09:24
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
больше новостей
В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok