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02 июля 2020, четверг, 08:26 282
Европа 2020-07-02T09:15:02+03:00
Українські Новини
Швеция расследует действия властей по борьбе с коронавирусом

Швеция расследует действия властей по борьбе с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Швеция, Европа, Расследование, Комиссия, Коронавирус в Швеции
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Швеция стала одной из немногих стран, которая отказалсь вводить карантин из-за пандемии коронавируса. Позднее главный эпидемиолог страны все-таки признал, что власти допустили ошибку в том, что не ввели вовремя карантинные меры. Тем временем, в правительстве сформировали комиссию для расследования мер, принятых в стране для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает издание The Local.

Согласно информации ведомства, комиссия изучит, какие меры против COVID-19 приняли центральные и местные власти и как жители страны соблюдали рекомендованные ограничения.

Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с пандемией по сравнению с другими странами.

Возглавит комитет Матс Мелин, ранее работавший в высшем административном суде Швеции. Также в комиссию войдут специалисты в области медицины, этики и экономики.

Окончательный доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года. По данным, которое приводит агентство, 79% от общего числа смертей, зафиксированных в стране, приходится на постояльцев домов престарелых.

Как сообщали Українські Новини, Швеция сняла ограничения на передвижение по стране с 13 июня.

Кроме того, Швеция считала, что самоизоляция из-за коронавируса приведет к насилию и депрессии. 

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