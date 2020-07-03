Праворадикалы бросили гранату в полтавский офис ОПЗЖ, – Кива

Народный депутат Украины Илья Кива сообщил, что представители радикальных националистических группировок бросили боевую ручную гранату в местный офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве.

Об этом нардеп заявил на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав соответствующую видеозапись.

"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - написал Кива.

2 июля партия "Национальный корпус" и союзные ей националистические организации провели шествие под названием "Требование нации - запрет пророссийских организаций". Участники акции требовали запретить в Украине деятельность партий ОПЗЖ и "Партии Шария".

"Партия Шария" и "Оппоплатформа" - это враги. Их нужно побеждать и запрещать. Это не вопрос дискуссий, это требование украинской нации. Их нужно запретить, а бороться мы с ними будем на фронте. Они должны сдохнуть", - заявили организаторы акции.

Напомним, ранее в Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария", а в Харькове неизвестные пытались убить сотрудника "Партии Шария". Нападение произошло сразу после того, как пострадавший подал заявление в полицию об угрозе его жизни со стороны местных координаторов "Нацкорпуса".

Кроме того, националисты объявили "сафари" на сторонников Анатолия Шария.

23 мая взрыв произошел возле офиса партии "Оппозиционная платформа - За життя" в центре Киева по ул. Большой Васильковской, 23Б.