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03 липня 2020, пʼятниця, 18:39 11 Відео
Події 2020-07-03T19:15:02+03:00
Українські Новини
Праворадикали кинули гранату в полтавський офіс ОПЗЖ, – Кива

Праворадикали кинули гранату в полтавський офіс ОПЗЖ, – Кива

Петро Стуженко
Ілля Кива, Напад на офіс, ОПЗЖ
Ілля Кива. Фото: Facebook
Ілля Кива. Фото: Facebook

Народний депутат України Ілля Ківа повідомив, що представники радикальных націоналістичних угруповань кинули бойову ручну гранату в місцевий офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Полтаві.

Про це нардеп заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, опублікувавши відповідний відеозапис.

"В офіс партії ОПЗЖ у Полтаві тільки но представники націоналістичних груп кинули гранату", - написав Ківа.

2 липня партія "Національний корпус" та союзні їй націоналістичні організації провели ходу під назвою "Вимога нації - заборона проросійських організацій". Учасники акції вимагали заборонити в Україні діяльність партій ОПЗЖ і "Партії Шарія".

"Партія Шарія" та "Оппоплатформа" - це вороги. Їх потрібно перемагати і забороняти. Це не питання дискусій, це вимога української нації. Їх треба заборонити, а боротися ми з ними будемо на фронті. Вони повинні здохнути", - заявили організатори акції.

Нагадаємо, раніше у Житомирі та Черкасах побили представників "Партії Шарія", а в Харкові невідомі намагалися вбити співробітника "Партії Шарія". Напад стався відразу після того, як постраждалий подав заяву в поліцію про загрозу його життю з боку місцевих координаторів "Нацкорпусу".

Крім того, націоналісти оголосили "сафарі" на прихильників Анатолія Шарія.

23 травня вибух стався біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в центрі Києва по вул. Великій Васильківській, 23Б.

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