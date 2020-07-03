Праворадикали кинули гранату в полтавський офіс ОПЗЖ, – Кива

Народний депутат України Ілля Ківа повідомив, що представники радикальных націоналістичних угруповань кинули бойову ручну гранату в місцевий офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Полтаві.

Про це нардеп заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, опублікувавши відповідний відеозапис.

"В офіс партії ОПЗЖ у Полтаві тільки но представники націоналістичних груп кинули гранату", - написав Ківа.

2 липня партія "Національний корпус" та союзні їй націоналістичні організації провели ходу під назвою "Вимога нації - заборона проросійських організацій". Учасники акції вимагали заборонити в Україні діяльність партій ОПЗЖ і "Партії Шарія".

"Партія Шарія" та "Оппоплатформа" - це вороги. Їх потрібно перемагати і забороняти. Це не питання дискусій, це вимога української нації. Їх треба заборонити, а боротися ми з ними будемо на фронті. Вони повинні здохнути", - заявили організатори акції.

Нагадаємо, раніше у Житомирі та Черкасах побили представників "Партії Шарія", а в Харкові невідомі намагалися вбити співробітника "Партії Шарія". Напад стався відразу після того, як постраждалий подав заяву в поліцію про загрозу його життю з боку місцевих координаторів "Нацкорпусу".

Крім того, націоналісти оголосили "сафарі" на прихильників Анатолія Шарія.

23 травня вибух стався біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в центрі Києва по вул. Великій Васильківській, 23Б.