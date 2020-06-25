Шарий рассказал, что в Харькове жестоко пытались убить сотрудника его партии, который вел колонну митингующих в Киеве 17 июня

Шарий рассказал, что в Харькове жестоко пытались убить сотрудника его партии, который вел колонну митингующих

После того, как в Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария", а Харькове пытались неизвестные пытались убить сотпудника "Партии Шария", который вел колонну митингующих 17 июня в Киеве во время акции "Немой президент – не мой президент!". Об этом сообщил лидер партии Анатолий Шарий, передает sharij.net.

По словам Шария, на сотрудника напалив ночь с 24 на 25 июня, при этом сотрудника партии избили битами по голове. Пострадавший находится в реанимации на грани жизни и смерти.

"Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь", – сообщил Шарий.

Также он разместил фото пострадавшего из больничной палаты.

Фото: https://t.me/ASupersharij

Кроме того, по словам лидера партии, до инцидента сотрудник партии заявил в полицию об угрозах со стороны главы Центрального штаба "Национального корпуса" Максима Жорина и лидера харьковского Нацкорпуса Константина Немичева.

"За два часа по попытки убийства парень написал очередное заявление на угрозы жизни со стороны начштаба Нацкорпуса Жорина и главы Нацкорпуса Харькова Немичева", – отметил глава партии.

Фото заявления Шарий также опубликовал у себя в Телеграмме.

Скриншот: https://t.me/ASupersharij

Как сообщали Українські Новини, 18 июня, после после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками "Партии Шария".

Кроме того, полицейскому, задержавшему противника "Партии Шария" на акции, назначили служебное расследование.