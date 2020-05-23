Возле офиса ОПЗЖ в центре Киева прогремел взрыв, — очевидцы

Взрыв произошел возле офиса партии "Оппозиционная платформа - За життя" в центре Киева по ул. Большой Васильковской 23б.

Об этом сообщил очевидец происшествия в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Возле офиса главы партии "За жизнь" ("Оппозиционная платформа - За життя") Виктора Медведчука произошел взрыв", - написал очевидец происшествия под опубликованным видео в соцсети Facebook.

Отмечается, что, по словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом прогремел взрыв.

Кроме этого, сообщается, что как минимум 1 человек пострадал.

Согласно видеотрансляции на странице "Нацкорпуса" на их канале в Youtube, в субботу активисты политсилы провели акцию под офисом "Оппозиционной платформы" в знак протеста против "реванша пророссийских сил".

Активистов было несколько десятков человек, также возле офиса присутствовали сотрудники Нацполиции, в том числе и полиции диалога.

Протестующие жгли файеры и выкрикивали лозунги.

Столкновений с полицией не было.

Затем участники акции стали играть в футбол файерами и после этого раздался взрыв, которого на видео видно не было.

1 человек оказался на земле и его под руки увели в сторону полицейские, при этом непонятно пострадавший - это участник акции или прохожий.

После взрыва были применены дымовые шашки, что затруднило видимость на видео.

Полицейские задержали и увели как минимум двух человек.

Протестующие не препятствовали этому.

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Очевидцы публикуют еще видео происходящего.

https://www.youtube.com/watch?v=SiBip_O6Hz0" frameborder="0" allowfullscreen>

Андрей Павловский опубликовал видео инцидента. По всего словам, перед взрывом произошла драка. На видео участники инцидента жгут дымовые шашки.

https://www.youtube.com/watch?v=eAy-KR-qHIg" frameborder="0" allowfullscreen>

Нацкорпус перед офисом ОПЗЖ жжет вера и скандирует про нацизмену партии ОПЗЖ. На видео, опубликованном на Телеграм-канале "Киев Сейчас", показана драка между участниками протеста и полицией. Также члены нацкорпуса клеят возле офиса плакаты "Опозиційна платформа – проти життя".

https://www.youtube.com/watch?v=8RcziGitpio" frameborder="0" allowfullscreen>

На видео пострадавший человек лежит на земле. Ему оказывают помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=WX5gLnZtF9A" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года "Оппозиционная платформа - За життя" заявляла об обысках Службы безопасности Украины в офисах председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, а также народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича (все от фракции "Оппозиционная платформа - За життя").