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23 мая 2020, суббота, 15:23 961
Общество 2020-05-23T16:17:15+03:00
Українські Новини
Возле офиса ОПЗЖ в центре Киева прогремел взрыв, — очевидцы

Возле офиса ОПЗЖ в центре Киева прогремел взрыв, — очевидцы

Кира Молчанова
Киев, Взрыв, Акция протеста, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, Взрыв возле офиса ОПЗЖ

Взрыв произошел возле офиса партии "Оппозиционная платформа - За життя" в центре Киева по ул. Большой Васильковской 23б.

Об этом сообщил очевидец происшествия в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Возле офиса главы партии "За жизнь" ("Оппозиционная платформа - За життя") Виктора Медведчука произошел взрыв", - написал очевидец происшествия под опубликованным видео в соцсети Facebook.

Отмечается, что, по словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом прогремел взрыв.

Кроме этого, сообщается, что как минимум 1 человек пострадал.

Согласно видеотрансляции на странице "Нацкорпуса" на их канале в Youtube, в субботу активисты политсилы провели акцию под офисом "Оппозиционной платформы" в знак протеста против "реванша пророссийских сил".

Активистов было несколько десятков человек, также возле офиса присутствовали сотрудники Нацполиции, в том числе и полиции диалога.

Протестующие жгли файеры и выкрикивали лозунги.

Столкновений с полицией не было.

Затем участники акции стали играть в футбол файерами и после этого раздался взрыв, которого на видео видно не было.

1 человек оказался на земле и его под руки увели в сторону полицейские, при этом непонятно пострадавший - это участник акции или прохожий.

После взрыва были применены дымовые шашки, что затруднило видимость на видео.

Полицейские задержали и увели как минимум двух человек.

Протестующие не препятствовали этому.

Очевидцы публикуют еще видео происходящего.

Андрей Павловский опубликовал видео инцидента. По всего словам, перед взрывом произошла драка. На видео участники инцидента жгут дымовые шашки.

Нацкорпус перед офисом ОПЗЖ жжет вера и скандирует про нацизмену партии ОПЗЖ. На видео, опубликованном на Телеграм-канале "Киев Сейчас", показана драка между участниками протеста и полицией. Также члены нацкорпуса клеят возле офиса плакаты "Опозиційна платформа – проти життя".

На видео пострадавший человек лежит на земле. Ему оказывают помощь.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года "Оппозиционная платформа - За життя" заявляла об обысках Службы безопасности Украины в офисах председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, а также народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича (все от фракции "Оппозиционная платформа - За життя").

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