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03 июля 2020, пятница, 15:22 247 Дополнено
Экономика 2020-07-03T16:00:03+03:00
Українські Новини
Глава АМКУ Терентьев передумал отзывать заявление об увольнении

Глава АМКУ Терентьев передумал отзывать заявление об увольнении

Григорий Яковенко
Верховная Рада, АМКУ, Антимонопольный комитет Украины, Юрий Терентьев, Заявление об отставке
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev

Председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев отозвал заявление об отзыве заявления об отставке.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в партии "Слуга народа".

"Терентьев на данный момент отозвал заявление об отзыве заявления об отставке", - сказал он.

По заключению юристов Верховной Рады, рассмотрение вопроса об увольнении Терентьева было невозможно при наличии заявления об отзыве заявления об отставке.

(Новость дополнена подробностями)

В свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook Терентьев подтвердил, что отозвал заявление об отзыве заявления об отставке и заявил, что он не боится оценки своей работы Радой.

"Пускай Верховная Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой в мире организацией!" - написал он.

Кроме того, он добавил, что готов принять любое решение парламента.

Как сообщали Українські Новини, Антимонопольный комитет установил признаки монопольного положения энергохолдинга ДТЭК в пределах "Бурштынского энергоострова".

Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков.

Антимонопольный комитет начал рассматривать дело о возможном злоупотреблени монопольным положением Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

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