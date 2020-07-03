Глава АМКУ Терентьев передумал отзывать заявление об увольнении

Председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев отозвал заявление об отзыве заявления об отставке.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в партии "Слуга народа".

"Терентьев на данный момент отозвал заявление об отзыве заявления об отставке", - сказал он.

По заключению юристов Верховной Рады, рассмотрение вопроса об увольнении Терентьева было невозможно при наличии заявления об отзыве заявления об отставке.

(Новость дополнена подробностями)

В свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook Терентьев подтвердил, что отозвал заявление об отзыве заявления об отставке и заявил, что он не боится оценки своей работы Радой.

"Пускай Верховная Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой в мире организацией!" - написал он.

Кроме того, он добавил, что готов принять любое решение парламента.

Как сообщали Українські Новини, Антимонопольный комитет установил признаки монопольного положения энергохолдинга ДТЭК в пределах "Бурштынского энергоострова".

Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков.

Антимонопольный комитет начал рассматривать дело о возможном злоупотреблени монопольным положением Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".