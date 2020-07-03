Глава АМКУ Терентьев передумал отзывать заявление об увольнении

Председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев отозвал заявление об отзыве заявления об отставке. Об этом Українським Новинам сообщил источник в партии "Слуга народа". "Терентьев на данный момент отозвал заявление об отзыве заявления об отставке", - сказал он. По заключению юристов Верховной Рады, рассмотрение вопроса об увольнении Терентьева было невозможно при наличии заявления об отзыве заявления об отставке. (Новость дополнена подробностями) В свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook Терентьев подтвердил, что отозвал заявление об отзыве заявления об отставке и заявил, что он не боится оценки своей работы Радой. "Пускай Верховная Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой в мире организацией!" - написал он. Кроме того, он добавил, что готов принять любое решение парламента. Как сообщали Українські Новини, Антимонопольный комитет установил признаки монопольного положения энергохолдинга ДТЭК в пределах "Бурштынского энергоострова". Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков. Антимонопольный комитет начал рассматривать дело о возможном злоупотреблени монопольным положением Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".